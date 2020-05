Lufthansa bevestigt gesprekken over Duits belang

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft bevestigd dat de Duitse staat mogelijk een belang van maximaal een kwart krijgt in het bedrijf in ruil voor steun. Lufthansa praat met Berlijn over een noodlening van 9 miljard euro om de coronacrisis te overleven. In ruil daarvoor wil de overheid zeggenschap krijgen bij de vliegmaatschappij.

Duitsland en Lufthansa zijn al enige tijd in gesprek. De luchtvaartmaatschappij had tot nu toe de eis om meer invloed afgewezen. Nu wordt er toch gesproken over een pakket van leningen en een zogeheten stil belang. De staat zou de aandelen veel goedkoper kunnen verkrijgen dan tegen de huidige beurskoers.

Lufthansa heeft al steun veiliggesteld vanuit Zwitserland voor dochter SWISS. Met België en Oostenrijk is het bedrijf ook nog in onderhandeling. Lufthansa-dochters Brussels Airlines en Austrian Airlines komen uit die landen.