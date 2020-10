Lufthansa beperkt verlies dankzij zomervluchten

De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa beperkt de verliezen in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede doordat er in de zomer meer is gevlogen. Ook bespaarde het bedrijf flink op de kosten. Op voorlopige basis wordt het kwartaalverlies geschat op 1,3 miljard euro.

Door de coronacrisis heeft Lufthansa dit jaar, met het derde kwartaal meegerekend, al 4 miljard euro verlies geleden. Eind september liet de luchtvaartmaatschappij weten het tempo van het herstel van de sector somber in te zien. Daarom kondigde het Duitse bedrijf aan dieper in te kosten te gaan snijden. Het al eerder aankondigde aantal van 22.000 ontslagen zal stijgen. Minstens 150 vliegtuigen worden niet meer in gebruik genomen.

Lufthansa is net als veel andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen door de coronacrisis. Door de nog steeds van kracht zijnde grenssluitingen en negatieve reisadviezen herstelt de markt zich minder dan verwacht. Topman Carsten Spohr denkt dat het nog jaren duurt voor de luchtvaart weer op het niveau is van voor de crisis.