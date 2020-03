Lufthansa bekijkt vraag overheidssteun om impact coronavirus

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa overweegt steun te vragen van de overheid om zo de financiële impact van het nieuwe coronavirus te helpen verzachten. Vrijdag kondigde Lufthansa nog aan zijn vliegaanbod de komende tijd met de helft te verlagen omdat de vraag naar tickets hard is gedaald en het vliegverkeer ernstig is ontregeld door de uitbraak van het virus.

Het bedrijf bekijkt nu of werktijdverkorting kan worden ingevoerd voor personeel om zo ontslagen te voorkomen. De overheid compenseert dan deels het weggevallen loon van werknemers. Lufthansa voerde eerder al een vacaturestop in vanwege de negatieve gevolgen van het coronavirus. Het bedrijf vreest dat het nog maanden kan duren voordat de situatie weer is gestabiliseerd. De Duitse regering is bezig te kijken naar mogelijke steunmaatregelen voor bedrijven die geraakt worden door het virus.

De internationale luchtvaartorganisatie IATA denkt dat de schade voor de wereldwijde luchtvaart door het virus dit jaar kan oplopen tot 113 miljard dollar door de scherp gedaalde verkoop van tickets. Voor Europese maatschappijen verwacht IATA dat de schade door misgelopen omzet kan uitkomen op 44 miljard dollar.