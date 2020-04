Luchtvrachtvervoer verder onder druk

De luchtvrachtsector heeft in februari wederom te maken gehad met een dalende vraag. Vraag en capaciteit stonden onder druk door het coronovirus, aldus de internationale brancheorganisatie IATA.

De vraag naar vrachtvervoer door de lucht daalde in februari met 1,4 procent op jaarbasis op een capaciteit die 4,4 procent lager lag. Gecorrigeerd voor seizoenseffecten, onder meer vanwege de timing van Chinees nieuwjaar en de schrikkeldag op 29 februari, was sprake van een daling van de vraag naar luchtvracht met 9,1 procent.

De IATA merkt op dat in februari de productie in China, een van ’s werelds grootste markten voor luchtvracht, sterk daalde als gevolg van fabriekssluitingen en reisbeperkingen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De wereldwijde exportorders daalden daarbij tot een historisch laag niveau. Verder vlogen ook minder passagiersvliegtuigen, die doorgaans ook gebruikt worden voor vrachtvervoer. In Azië daalde de capaciteit op jaarbasis met 17 procent.

IATA-baas Alexandre de Juniac benadrukte nogmaals het belang van luchtvracht, ook voor de aanpak van het coronavirus met de leveringen van medicijnen en apparatuur. Volgens hem is het van cruciaal belang dat regeringen blokkades opheffen, juist nu de sector er er alles aan doet om het wereldwijde luchtvrachtnetwerk tijdens de crisis te laten functioneren.