Luchtvracht begint jaar met sterke groei

De luchtvrachtsector is 2018 goed begonnen, met een toename van de vraag in januari met 8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In december werd nog een groei met een kleine 6 procent gemeld. Brancheorganisatie IATA spreekt van aanhoudend gunstige marktomstandigheden, met een nog altijd florerende wereldhandel.

In Europa steeg de vraag naar goederenvervoer door de lucht bovengemiddeld, met meer dan 10 procent. Alleen Afrika, dat een zeer bescheiden aandeel heeft in de totale markt, kende een sterkere groei. Luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten beleefden een minder sterke start van het jaar; daar bleef de toename beperkt tot 4,4 procent.

De capaciteit in de sector lag in januari ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. Gemiddeld werd 43,3 procent van de vrachtruimte aan boord benut. Dat wil overigens niet zeggen dat vliegtuigen op grote schaal meer dan halfleeg rondvliegen, want veel goederen gaan mee in het ruim van passagierstoestellen.

IATA gaat er wel van uit dat de vraag over heel 2018 niet zo sterk zal stijgen als in het „uitzonderlijke” jaar ervoor. Over heel 2017 werd een groei gerapporteerd van 9 procent. De branchevereniging voorziet dit jaar een „meer normaal” groeitempo van 4,5 procent.

Topman Alexandre de Juniac waarschuwt bovendien voor mogelijke tegenwind uit met name de Verenigde Staten. „Als president Trump gevolg geeft aan zijn belofte om sancties op te leggen op de invoer van staal en aluminium, bestaat een zeer reëel risico op een handelsoorlog”, zegt hij. „Niemand wint wanneer protectionistische maatregelen uit de hand lopen.”