Luchtverkeersleiders schatten aantal vluchten nog negatiever in

De Europese luchtvaartsector wordt nog veel harder geraakt in 2020 dan eerder gedacht. De verwachting van de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol voor het totaal aantal vluchten in Europa in 2020 ligt 55 procent onder het niveau van 2019, wat neerkomt op 6 miljoen minder vluchten. Vergeleken met de vorige schatting van Eurocontrol is dat nog eens 1 miljoen minder vluchten in 2020.

Volgens de directeur-generaal van Eurocontrol, Eamonn Brennon, zijn de cijfers „verontrustend voor de hele luchtvaartindustrie”. In het vorige scenario ging Eurocontrol ervan uit dat het aantal vluchten vanaf de zomer weer zou stijgen, maar in het nieuwe scenario blijft het aantal vluchten per maand hangen rond het niveau van augustus.

Als een van de oorzaken van het uitblijven van herstel in de luchtvaartsector wijst Brennon op het gebrek aan coördinatie tussen de Verenigde Staten en Europa. „Dat zorgt voor veel verwarring en het verlaagt het passagiersvertrouwen nog meer. Er is geen beleid dat passagiers, luchthavens en vliegmaatschappijen voorspelbaarheid geeft.”

Ook de nieuwe Covid-19 uitbraken noemt Brennon als oorzaak van het niet toenemen van het aantal vluchten. „De negatieve reisadviezen en quarantaineverplichtingen van overheden zijn ‘killing’ voor de luchtvaart en toerisme industrie.”