‘Luchtverkeer neemt steeds meer toe’

Het luchtverkeer in Europa neemt in de nasleep van de coronacrisis weer toe. De afgelopen week telde de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol 90.549 vluchten. Dat komt neer op 36,6 procent van het aantal vluchten tijdens dezelfde week vorig jaar. Dat meldt de directeur-generaal van Eurocontrol, Eamonn Brennan, via Twitter.

Gemiddeld werden er vorige week 12.936 vluchten per dag uitgevoerd. Dat zijn er in doorsnee 1383 meer dan een week eerder. De Ierse budgetmaatschappij Ryanair voerde dagelijks gemiddeld 1045 vluchten uit en was daarmee het actiefst. Turkish Airlines, Wizz Air, Lufthansa en Air France maakten de top vijf compleet.

De luchtvaart is een van de zwaarst getroffen sectoren door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Tal van landen stelden reisbeperkingen en vliegverboden in, waardoor er veel minder gevlogen kon worden. Deze worden steeds meer versoepeld. Verder ligt de vraag naar tickets flink lager.