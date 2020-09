‘Luchtvaartsector kan niet wachten op coronavaccin’

De luchtvaartsector overleeft het niet als het moet wachten op een vaccin voor het coronavirus. Dat zegt medisch adviseur David Powell van de internationale luchtvaartorganisatie IATA in een interview met persbureau Bloomberg. Totdat het vaccin er is, moeten er volgens hem onder meer betrouwbare coronatesten komen voordat mensen gaan vliegen. Zo moeten reizigers weer verleid worden om in het vliegtuig te stappen.

Mondkapjes, handen wassen en het ontsmetten van oppervlakten zijn volgens Powell allemaal van belang. Maar „de ideale bescherming is het vermijden van besmettelijke mensen. We hebben een test nodig die betrouwbaar en snel genoeg is en die in grote aantallen kan worden uitgevoerd”, aldus Powell. Dat lijkt nu nog toekomstmuziek omdat er in veel landen juist nog een tekort is aan betrouwbare tests.

Sinds de uitbraak van het coronavirus vergaat het de luchtvaartsector dramatisch. IATA, dat wereldwijd 290 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, verwacht dat het aantal reizigers pas in 2024 op het niveau ligt van voor de crisis. Alleen voor dit jaar al wordt op een verlies gerekend van 84 miljard dollar voor de sector.