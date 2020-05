Luchtvaartorganisatie IATA adviseert mondkapjes in vliegtuigen

Ook de internationale luchtvaartorganisatie IATA adviseert het dragen van mondkapjes aan boord van vliegtuigen. Stewards en stewardessen zouden daarnaast speciale maskers moeten dragen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Eerder koos onder meer de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM er al voor om het dragen van mondkapjes verplicht te stellen.

Volgens IATA zou het risico op verspreiding van het virus overigens laag zijn aan boord van een vliegtuig. Om de kans op besmetting verder te verkleinen zijn mondkapjes de beste oplossing, aldus de brancheorganisatie.

IATA zegt geen voorstander te zijn van maatregelen om gedurende de hele vlucht veel afstand tussen passagiers in stand te houden. Het bewust vrij laten van de middelste stoel in de rijen zou alleen maar leiden tot „dramatische” kostenstijgingen, met als onvermijdelijke gevolg dat ook de ticketprijzen flink omhoog zouden moeten. „We moeten tot een oplossing komen die passagiers het vertrouwen geeft om te vliegen en de kosten van vliegen betaalbaar houdt”, benadrukt IATA-baas Alexandre de Juniac.

KLM kwam maandag al met zijn aankondiging over mondkapjes. De maatschappij is begonnen met het verder opvoeren van het aantal bestemmingen waarop wordt gevlogen. Parallel aan het weer opstarten van het netwerk worden reizigers per 11 mei verplicht om mondkapjes te dragen aan boord en bij boarding. Passagiers moeten daarbij hun eigen gezichtsbescherming verzorgen.