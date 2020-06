‘Luchtvaartmaatschappijen nog steeds de fout in met vouchers’

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen houden zich nog steeds niet aan de regels als ze vouchers aanbieden. Zo bieden ze alleen aan reizigers die na een bepaalde datum zouden vliegen geld terug aan, meldt de Consumentenbond. Die wil dat de luchtvaartmaatschappijen worden aangepakt.

Onder meer KLM en Corendon maken het verboden onderscheid tussen klanten die een vlucht voor 14 mei hadden en klanten die daarna zouden vliegen. Alleen de tweede groep kan zijn geld terugkrijgen bij beide maatschappijen. Bij Transavia ligt de grens nog later, op 3 juni. TUI fly geeft standaard een voucher en vermeldt nergens dat het terugkrijgen van geld een optie is.

Er zijn ook andere problemen met de vouchers. Zo nam KLM de verplichte toeslagen voor de boeking, ruimbagage en stoelreserveringen niet mee in het voucherbedrag. De luchtvaartmaatschappij wilde dat daar aparte vouchers voor werden aangevraagd. KLM zegt dat probleem nu te hebben opgelost, maar is volgens de Consumentenbond daar niet duidelijk over naar klanten toe.

Verder is het bij Corendon, Transavia en TUI fly niet mogelijk om de vlucht kosteloos om te boeken. Daar moeten passagiers bijbetalen als de vlucht op een andere datum duurder is.

Voor de Consumentenbond is de maat vol. „Op alle mogelijke manieren is de luchtvaartmaatschappijen al duidelijk gemaakt wat de regels zijn”, zegt directeur Sandra Molenaar. „Deze bedrijven hebben lak aan de regels. Wat ons betreft is de tijd rijp voor strenge handhaving.”