Luchtvaartconcern Virgin Atlantic schrapt 3150 banen

De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic zet tot een derde van haar personeel op straat en stopt haar vluchten vanaf de Londense luchthaven Gatwick. Het gaat om ongeveer 3150 banen bij alle afdelingen. De samenwerkingspartner van Air France-KLM moet door de coronapandemie sterk in de kosten snijden om te kunnen overleven.

Virgin Atlantic heeft zijn personeel en de vakbonden al ingelicht over het voornemen. Het bedrijf is hard op zoek naar nieuwe leningen en moet tot het die kan veiligstellen flink in de kosten snijden. Om die reden worden ook zeven toestellen van het type Boeing 747 voortijdig uit de vloot genomen.

Door de stap zal Virgin Atlantic voortaan alleen nog maar vanaf Londen Heathrow vliegen. Wel wil het bedrijf zijn startrechten op Gatwick behouden zodat het daar kan terugkeren als de vraag naar vliegreizen weer aantrekt.

De luchtvaartsector wordt bijzonder hard getroffen door de coronapandemie, omdat daardoor het grootste deel van de passagiersvluchten niet kan worden uitgevoerd. Groot-Brittannië heeft daarnaast nog geen staatssteun aangekondigd voor de sector. Eerder kondigden British Airways, Ryanair en vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce ook al aan respectievelijk 12.000, 3000 en 8000 banen te willen schrappen in het Verenigd Koninkrijk.