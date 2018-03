Luchtvaartbranche luidt noodklok om Schiphol

Als het kabinet besluit om Schiphol tot en met 2020 op slot te draaien, dan gaat dat ten koste van de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid. Daarvoor waarschuwen verschillende partijen, waaronder KLM, easyJet en Corendon, reisbrancheorganisatie ANVR, vakbonden CNV en VNV en de logistieke brancheorganisaties TLN en evofendex.

Het aantal vluchten dat op Schiphol komt en gaat, heeft bijna zijn maximum van 500.000 per jaar bereikt. Het kabinet besloot onlangs tot en met 2020 niet aan de gemaakte afspraken over dat maximum te tornen. Daarmee wacht de regering volgens de partijen ook niet op de uitkomsten van een nieuw rapport over het beperken van de hinder.

Ze spreken in een gezamenlijke verklaring van een onverantwoorde blokkade en willen snel met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in gesprek om tot „gepaste afspraken te komen”. De partijen wijzen op een passage in het regeerakkoord over stillere en schonere vliegtuigen die ruimte creëren voor verdere groei.

De ondertekenenaars stellen dat de laatste tijd de nodige maatregelen zijn genomen om geluidshinder tegen te gaan. Voor honderden miljoenen euro’s zijn huizen in de buurt van Schiphol geïsoleerd. Ook is fors geld gestoken in vlootvernieuwing en de ontwikkeling van elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Hier zou het kabinet geen acht op slaan.

Schiphol zelf begrijpt de oproep van de klagende partijen. De luchthaven wijst in eerste instantie op de duidelijke afspraken die zijn gemaakt met alle partijen in de sector, regionale bestuurders en de omwonenden van maximaal 500.000 vluchten tot en met 2020.

Maar nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld, is er een situatie ontstaan dat niet kan worden voldaan aan de afspraken. „Daarom is het goed om met alle partijen om de tafel te gaan”, aldus een zegsman van de luchthaven.