‘Luchtvaartbranche krijgt harde klap in tweede kwartaal’

De wereldwijde luchtvaartbranche krijgt door de coronacrisis een ongekende klap te verwerken. In het tweede kwartaal loopt de omzet hard terug, maar veel kosten moeten nog wel worden betaald, stelt de internationale branchevereniging IATA. De organisatie denkt dan ook dat er luchtvaartmaatschappijen om zullen vallen.

IATA schat dat luchtvaartmaatschappijen van april tot en met juni 61 miljard dollar uitgeven, wat leidt tot een verlies van 39 miljard dollar. In dat kwartaal wordt naar verwachting ruim 70 procent minder gevlogen dan normaal gesproken. Ook in het derde kwartaal verwacht de brancheorganisatie een zwakke vraag vanwege de economische malaise.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen bepaalde kosten niet ontlopen, merkt IATA-baas Alexandre de Juniac op. Zo zal er naar verwachting voor 35 miljard dollar aan al verkochte tickets terug moeten worden betaald. IATA wil dat klanten tegoedbonnen krijgen. „We snappen dat dit voor klanten onhandig is, maar voor ons is het een kwestie van overleven.”

„Dit zijn getallen die we nog nooit hebben gezien in onze sector”, stelt De Juniac verder. Dat veel overheden bezig zijn met steunpakketten voor de luchtvaartsector is volgens de Fransman het enige lichtpuntje.