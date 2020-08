Luchtvaartautoriteit VS wil Boeing 1,25 miljoen dollar beboeten

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil vliegtuigbouwer Boeing een boete van 1,25 miljoen dollar opleggen. Volgens de FAA hebben leidinggevenden van Boeing werknemers die namens de overheid toezicht hielden in een Boeing-fabriek in South Carolina gehinderd in hun werkzaamheden.

De praktijk van de FAA om een deel van het toezicht op de sector uit te besteden aan de vliegtuigbouwers, ligt steeds meer onder vuur sinds twee dodelijke ongelukken met de Boeing 737 MAX. Volgens de FAA heeft Boeing niet genoeg gedaan om ervoor te zorgen dat er effectief toezicht gehouden kon worden. Sommige leidinggevenden zouden „ongehoorde druk hebben uitgeoefend of hebben ingegrepen” bij de uitvoering van dat toezicht.