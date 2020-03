Luchtvaart merkte in januari al gevolgen coronavirus

De mondiale luchtvaartsector merkte al in januari de eerste effecten van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, meldt de internationale brancheorganisatie van de luchtvaart IATA. Dat gebeurde wel met name in China, waar vanaf de laatste week van die maand beperkingen op reizen van kracht waren. In dat land daalde het aantal kilometers dat vliegtuigreizigers aflegde ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Dat aantal afgelegde kilometers daalde in China met 6,8 procent ten opzichte van januari 2019. Die daling trok ook een wissel op de groei in heel Azië en Oceanië, die op 0,4 procent uitkwam. Wereldwijd legden vliegtuigpassagiers 2,4 procent meer kilometers af dan in de eerste maand van vorig jaar. Die groei is wel de laagste sinds april 2010 toen in Europa veel minder gevlogen kon worden door aswolken van een IJslandse vulkaan onder de Eyjafjallajökull-gletsjer.

IATA-topman Alexandre de Juniac noemt de cijfers van januari een eerste slecht teken. De Fransman benadrukt dat veel internationale luchtvaartmaatschappijen vanaf februari hun vluchten van en naar China opschortten. De Juniac vindt dan ook dat de uitbraak van het virus een wereldwijde crisis is. Hij roept overheden op om de luchtvaart te steunen.