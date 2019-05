„Luchtvaart merkt aan grond houden 737 MAX”

De wereldwijde luchtvaart begint de gevolgen van het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX te voelen. Dat heeft directeur-generaal Alexandre de Juniac van branchevereniging IATA gezegd.

De vereniging van luchtvaartmaatschappijen bereidt een bijeenkomst voor tussen luchtvaartautoriteiten, Boeing en luchtvaartmaatschappijen, gaf De Juniac aan. Daar moet de stand van zaken worden besproken en de terugkeer van het toestel worden voorbereid. "We verwachten niet dat de 737 MAX eerder dan over tien tot twaalf weken weer kan vliegen. Maar wij gaan daar niet over", aldus De Juniac.

De wereldwijde vraag naar vluchten nam in april met 4,3 procent toe. De capaciteit van luchtvaartmaatschappijen nam in dezelfde tijd met 3,6 procent toe. Voor luchtvrachtvervoerders blijft het een moeilijke periode. Volgens De Juniac heeft de sector te lijden onder het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China waardoor de internationale handel is verzwakt.