Luchtvaart al in eerste kwartaal hard geraakt door corona

De omzet in de transportsector is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald, waarbij vooral de luchtvaart het zwaar te verduren had. Door inreisverboden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werden steeds minder vluchten uitgevoerd. Na de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ voelden ook andere bedrijven in de sector de coronacrisis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet in de transportsector als geheel daalde in de eerste drie maanden van 2020 met 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Luchtvaartmaatschappijen hadden te maken met een omzetdaling van 14 procent, de sterkste afname sinds de economische crisis van 2009. Bij dienstverleners aan de luchtvaart, waartoe onder andere luchthavens worden gerekend, was de klap met een omzetkrimp van 11 procent ook al groot in het eerste kwartaal.

Bij de spoorwegen en taxibedrijven slonken de inkomsten met respectievelijk 6 en 4 procent. Dit had voornamelijk te maken met de oproep van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven, waardoor na half maart veel minder reizigers werden vervoerd.

Doordat de cijfers van het CBS over het eerste kwartaal gaan, lijkt de impact van de lockdownmaatregelen nog beperkt. Het valt te verwachten dat de klap in het tweede kwartaal harder was, omdat april pas de eerste volle maand van lockdownmaatregelen was.

Dat de transportsector zware tijden verwacht, komt ook naar voren uit een peiling bij ondernemers in de branche. Volgens het CBS rekent bijna driekwart van de bedrijven erop dat de omzet in 2020 lager zal zijn dan een jaar eerder. Alleen koeriersdiensten en postbedrijven verwachten groei, nu online winkelen populair is.

De verwachte krimp heeft zijn weerslag op de werkgelegenheid, want twee derde van de ondernemers verwacht met minder personeel te werken. Slechts 2 procent verwacht meer mensen in dienst te nemen.