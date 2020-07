Luchthavens Maastricht en Groningen willen bij Schiphol horen

Luchthavens Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport willen onderdeel gaan uitmaken van de Schiphol Group. Een woordvoerder van de Groningse luchthaven bevestigde na berichtgeving door vakmedium Zakenreis.nl dat daarover gesprekken worden gevoerd.

Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en heeft een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. De gesprekken over het mogelijk toetreden tot de groep door Maastricht en Groningen komen voort uit de onlangs gepresenteerde luchtvaartnota. Daarin zijn de kaders geschetst voor de ontwikkeling van het vliegverkeer in de jaren tot en met 2050.

In de visie van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is er volgens de klagers vooral aandacht voor de rol van de bij Schiphol aangesloten luchthavens. De regionale luchthavens spraken eerder al van een voorkeursbehandeling voor de andere vliegvelden. Om alle luchthavens een gelijke kans te geven, zouden alle Nederlandse luchthavens onder de Schiphol Group moeten vallen.