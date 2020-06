Luchthaven Heathrow vreest banenverlies door quarantainemaatregel

De Londense luchthaven Heathrow vreest voor groot banenverlies als de quarantainemaatregelen van de Britse overheid voor reizigers uit het buitenland langer gaan duren. Er kan volgens Heathrow wel een derde van de in totaal 7000 arbeidsplaatsen bij de luchthavenexploitant verdwijnen.

Iedereen die vanaf maandag Groot-Brittannië in wil, moet meteen twee weken in quarantaine. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt. De maatregel wordt elke drie weken geëvalueerd.

Topman John Holland-Kaye van Heathrow zegt dat door die maatregel het vliegverkeer van en naar de luchthaven in de belangrijke zomermaanden sterk geraakt zal worden, wat tot gevolg heeft dat er minder werknemers nodig zijn.

In totaal werken er op de grote Londense luchthaven 76.000 werknemers, waaronder bijvoorbeeld ook personeel van luchtvaartmaatschappijen. Ook voor die werknemers dreigt banenverlies, aldus Holland-Kaye.

De quarantainemaatregelen hebben ook tot felle kritiek geleid van maatschappijen als British Airways, Ryanair en easyJet. Er wordt zelfs gedreigd met een rechtszaak tegen de maatregelen.