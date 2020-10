Luchthaven Frankfurt ziet passagiersaantallen weer dalen

Het aantal passagiers dat vorige maand via de luchthaven van Frankfurt reisde, is lager uitgevallen dan de maanden ervoor. De hoeveelheid vracht die via het vliegveld werd vervoerd steeg wel.

In totaal reisden er ruim 1,1 miljoen passagiers via de grootste luchthaven van Duitsland in september. Dat betekende een daling van 82,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen maanden trad er juist een lichte verbetering op in het aantal passagiers, maar door nieuwe uitbraken van coronavirus en bijbehorende reisbeperkingen stokte dat weer.

Ook het aantal vliegtuigbewegingen nam weer af, met 755 tot net geen 17.000. De afgelopen maanden zaten die juist in de lift. De hoeveelheid vervoerde luchtvracht ging met 5000 ton omhoog tot net geen 166.000 ton.