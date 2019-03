Luchthaven Frankfurt voorziet verdere groei

De luchthaven van Frankfurt verwacht dit jaar 2 tot 3 procent meer passagiers te verwerken ten opzichte van vorig jaar. Dat stelt het moederbedrijf van het vliegveld, Fraport, bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Vorig jaar reisden 69,5 miljoen passagiers via de luchthaven van Frankfurt.

Frankfurt is een van de grootste luchthavens van Europa. De Duitse luchthaven vervoerde nog wel minder passagiers dan Schiphol waar vorig jaar 71 miljoen passagiers met het vliegtuig aankwamen of vertrokken. Ook de Londense luchthaven Heathrow, Charles de Gaulle in Parijs en de luchthaven in Istanbul behoren tot de vijf grootste knooppunten in Europa.

Fraport, dat naast het vliegveld van Frankfurt ook onder meer luchthavens in Braziliƫ, Griekenland en Turkije uitbaat, zag de omzet met 18,5 procent stijgen tot 3,5 miljard euro. Onder de streep bleef daar 505,7 miljoen euro van over, een toename van 40 procent ten opzichte van een jaar eerder.