Lucas Bols verkoopt minder jenever en vieux

Lucas Bols heeft in Nederland het afgelopen halfjaar minder jenever en vieux aan de man gebracht. Ook had de drankenproducent in de zes maanden van april tot en met september last van tijdelijke invoerrestricties in West-Afrika.

De totale opbrengsten in de periode bedroegen 47,8 miljoen euro, oftewel 2 procent minder dan een jaar eerder. Het ruim 440 jaar oude bedrijf, naar eigen zeggen het oudste gedistilleerd merk ter wereld, zag de nettowinst met bijna een tiende terugvallen tot 7,9 miljoen euro.

Topman Huub van Doorne benadrukt dat de verkopen wel erg hard omhoog gingen in de Verenigde Staten en China. Volgens hem is de beursgenoteerde onderneming erin geslaagd om het bedrijfsresultaat te stabiliseren ondanks moeilijkere marktomstandigheden in opkomende markten.

Lucas Bols verwacht in de tweede helft van zijn gebroken boekjaar een verdere toename van de omzetgroei van zijn wereldwijde merken. De prestaties van regionale merken, waaronder de Hollandse jenevers en vieux en onder meer Pisang Ambon en Coebergh, blijven waarschijnlijk onder druk staan. Wisselkoerseffecten zorgen, in lijn met de eerder gemelde prognose, naar verwachting voor een negatieve impact van zo’n 1,2 miljoen euro op het bedrijfsresultaat in het hele jaar.