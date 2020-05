LTO wil nieuwe voorzitter 10 november bekendmaken

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland streeft ernaar om na de Ledenraad van 10 november een nieuwe voorzitter te hebben benoemd. De organisatie is op zoek naar een opvolger voor Marc Calon die eerder zijn werkzaamheden neerlegde omdat hij onvoldoende steun van de boeren voelde.

Alle LTO-leden worden voor de zomer gevraagd zich uit te spreken over het gewenste profiel van de nieuwe voorzitter. Ook gaat de organisatie advies inwinnen bij de politiek en bij partijen in de keten. Uiteindelijk is het aan de Ledenraad, met daarin 42 afgevaardigden van de regio’s en de vakgroepen, om een besluit te nemen.

Andere bestuursleden van LTO nemen voorlopig de taken van Calon over. Eind dit jaar stapt hij definitief op na het verlopen van zijn termijn.