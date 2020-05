LTO stapt uit samenwerkingsverband Landbouw Collectief

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland stapt uit het samenwerkingsverband Landbouw Collectief. De organisatie zegt in een bericht aan de achterban te kiezen voor een lossere en meer informele samenwerking. Daarbij werkt het volgens LTO niet om de diversiteit van dertien verschillende landbouworganisaties in een keurslijf te persen.

Het Landbouw Collectief ontstond eind vorig jaar als tijdelijk samenwerkingsverband tussen de dertien organisaties die de krachten bundelden vanwege het stikstofdossier. Ondanks dat de resultaten van de gezamenlijke lobby niet zijn wat LTO ervan had gehoopt, zijn er volgens de organisatie zeker stappen gezet. Ook erkent LTO dat het Landbouw Collectief bij veel boeren het gevoel van eenheid en gezamenlijkheid opriep.

Toch denkt LTO dat het beter is om uit de lobby te stappen. Volgens de organisatie is het geen geheim dat er zowel voor als achter de schermen van het Landbouw Collectief veel discussie heeft plaatsgevonden over onder meer toon, accent, inhoud en stijl. Er waren volgens LTO soms fundamentele verschillen over hoe de belangenbehartiging vorm te geven.

LTO zegt te willen blijven samenwerken met alle partijen die „constructief en op basis van gelijke doelen en waarden” zich inzetten op het stikstofdossier. Maar de huidige samenwerkingsvorm in het Landbouw Collectief kan wat betreft LTO niet worden voortgezet. „Met negentien verschillende dierlijke en plantaardige sectoren is het voor LTO noodzakelijk om ook samen te werken met ketenorganisaties en andere werkgeversorganisaties”, zo klinkt het.