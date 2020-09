LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland vraagt het kabinet om minimaal 750 miljoen euro te steken in investeringen en innovaties om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is kosteneffectiever en past bij een sterke agrarische sector, vindt de organisatie.

Nu is in verband met de stikstofcrisis ruim 1,3 miljard euro begroot voor ‘opkoop en saneringsregelingen’. Daarvan zouden het kabinet dus beter een groot deel in innovatie kunnen steken, stelt LTO. „Dat is kosteneffectiever stikstofuitstoot reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan.”

In plaats van het opkopen van veehouderijen, moet het geld volgens de LTO worden gebruikt voor investeringen in management, het beter gebruiken van mest of betere stalsystemen. Ook verstoren grote opkoopregelingen de markt en zorgt het opkopen van grond voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen, zegt LTO.