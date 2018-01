LTO: fraude zuivelsector onacceptabel

Dat er andermaal is gefraudeerd in de melkveesector is wat LTO betreft onacceptabel. Ook andere belangenorganisaties in de sector zijn geschokt.

De land- en tuinbouworganisatie reageert daarmee op de uitkomsten van controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij tientallen bedrijven bleek te zijn gesjoemeld met de cijfers in het kader van het fosfaatreductieplan.

Naast LTO Nederland, nemen ook melkveevakbond NMV, jongerenorganisatie NAJK en branchevereniging NZO „resoluut afstand” van de fraude. Leden zijn in sommige gevallen woest, ook vanwege de negatieve publiciteit die met de fraude gepaard gaat.

De organisaties hebben het ministerie van Landbouw alle medewerking toegezegd bij de aanpak van de fraude.