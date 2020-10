LTO: Europees landbouwbeleid stap in goede richting

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), waar het Europese Parlement vrijdag een klap op gaf, is volgens LTO Nederland een stap in de goede richting. De land- en tuinbouworganisatie is onder meer blij dat klimaatplannen van Brussel, de zogeheten Green Deal, met zijn hoge doelstellingen niet met boerengeld worden betaald.

Het Europees Parlement stemde de afgelopen dagen over honderden wijzigingsvoorstellen in het landbouwbeleid, goed voor bijna een derde van de EU-begroting. Het wil aan de honderden miljarden aan Europese inkomenssteun strengere klimaat- en milieuvoorwaarden verbinden. Daarvan zou 30 procent bovendien moeten worden vrijgemaakt voor boeren die er op dat punt nog een schepje bovenop doen. Daarover moet nog worden onderhandeld met de landbouwministers, die het bij 20 procent willen laten.

LTO-bestuurder Léon Faasen noemt de stapeling van bestaande en nieuwe maatregelen ambitieus, ook al denken natuurorganisaties daar heel anders over. Voor LTO is het vooral belangrijk dat het GLB ondersteuning blijft bieden aan boeren en tuinders. De basisvergoeding per hectare die daarvoor nodig is blijft bestaan. Dat was mede ook de inzet van LTO. Verder vindt de land- en tuinbouworganisatie het belangrijk dat boeren en tuinders worden beloond voor de acties die zij ondernemen.

Waar LTO zich inspant voor behoud van het landbouwbudget, zet de Nederlandse regering volgens de organisatie juist in op minder geld voor landbouw. Faasen benadrukt dat groene ambities niet gratis zijn. Volgens hem is het ook niet uit te leggen dat boeren en tuinders meer zullen moeten presteren, terwijl daar minder geld tegenover staat.

De komende maanden gaan het Europees Parlement, de Europese landbouwministers en de Europese Commissie in onderhandeling om tot een definitief akkoord te komen. Het nieuwe beleid moet in 2023 van start gaan.