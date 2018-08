LTO: Droogte vereist landelijke crisisaanpak

Nog nooit werd in juli zo weinig regen gemeten als dit jaar. Gemiddeld over het land viel er slechts 11 millimeter, aldus weerbureau Weeronline woensdag. Boerenorganisatie LTO dringt aan op landelijke crisismaatregelen.

LTO-voorzitter Marc Calon zei dinsdagavond tegenover de NOS dat de gewassen doodgaan op het land als ze geen water krijgen. Hij pleit onder meer voor een versoepeling van de regels, zodat boeren en tuinders meer en langer kunnen beregenen. Ook zouden boeren volgens Calon de mogelijkheid moeten krijgen om in de herfst nog voedergewassen te telen voor het vee. Om de gewassen in de herfst te ondersteunen, zouden boeren hun mest twee weken langer moeten kunnen uitrijden dan volgens de regels is toegestaan.

De brancheorganisatie gaat met verzekeraars en de overheid in overleg over het aantrekkelijker maken van de Brede Weersverzekering door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting. Ook hopen de boeren uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting 2017 en verrekening daarvan in de aangifte over 2018 te kunnen regelen.

Het is Nederland volgens LTO nog nooit voorgekomen dat boeren zich gedwongen zien om landelijke crisismaatregelen te vragen vanwege de droogte. Eerder zijn wel crisismaatregelen voor boeren genomen vanwege te veel neerslag in specifieke regio’s.

Waterstand

Intussen blijft de waterstand in de grote rivieren dalen. De Rijn bij Lobith voerde woensdag minder dan 1000 kubieke meter water per seconde af en de dagen erna zou dat nog verder dalen, tot onder de 900 kubieke meter per seconde eind volgende week, verwacht Rijkswaterstaat. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) zou woensdagmiddag bijeenkomen om de situatie te bespreken. Waterschappen houden er rekening mee dat de LCW strengere maatregelen gaat afkondigen.