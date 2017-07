LTO: Belangrijk dat er duidelijkheid is over korting op fosfaatrechten

Boerenorganisatie LTO Nederland vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over het percentage waarmee de fosfaatrechten worden gekort als het fosfaatrechtenstelsel volgend jaar van kracht wordt.

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) heeft de Kamer woensdag laten weten dat hij de hoeveelheid fosfaatrechten die melkveehouders krijgen met 8,3 procent gaat korten. Zo wil hij de fosfaatproductie onder het met de EU afgesproken plafond brengen.

Kees Romijn, voorzitter melkveehouderij van LTO, ziet de noodzaak daarvan in. „Deze korting zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn. Natuurlijk willen we liever geen kortingen, maar om de derogatie (ontheffing om extra mest uit te rijden, red.) te behouden, moeten we onder het plafond blijven.”

De onafhankelijke commissie knelgevallen fosfaatrechten heeft Van Dam geadviseerd twee categorieën bedrijven toe te voegen aan de knelgevallenregeling: nieuw gestarte bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie vanwege de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur of algemene nutsvoorziening. Van Dam neemt dat advies over.

Om die bedrijven tegemoet te kunnen komen, is het kortingspercentage met 1 procent verhoogd. Romijn is blij dat die verhoging beperkt is gebleven. „Dat is positief voor alle melkveehouders die daaraan moeten bijdragen.”

Diana Saaman van het Netwerk Grondig reageerde ontevreden op het knelgevallenbesluit. „Grondgebonden bedrijven hebben er helemaal niks aan.” Zij kondigde een gang naar de rechter aan.