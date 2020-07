Louwman wil Mercedes-Benz- en Peugeot-dealers overnemen

Louwman Group heeft met Automotions een principeovereenkomst bereikt om de Peugeot- en Mercedes-Benz-dealerbedrijven van Automotions in West-Brabant en Zeeland over te nemen. Het gaat onder meer om de verkoopactiviteiten. Of de overname doorgaat is afhankelijk van de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De beoogde overname wordt naar verwachting deze zomer afgerond. De Automotions-vestigingen zullen dan worden overgedragen aan Louwman Group.

Het gaat om de Mercedes-Benz-vestigingen in Goes, Roosendaal en Terneuzen. Voor Peugeot gaat het om de vestigingen in Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Goes en Terneuzen. De 230 medewerkers die daar werken worden dan medewerkers van Louwman. Die partij heeft na de overname zo’n 3000 medewerkers en meer dan vijftig vestigingen.