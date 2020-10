Louis Vuitton koopt alsnog juweliersketen Tiffany

Juweliersketen Tiffany wordt toch overgenomen door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Dat bedrijf achter merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora trok eerder nog de stekker uit de deal, wat een heuse overnamesoap opleverde. Na veel gesteggel is uiteindelijk een iets lagere overnameprijs afgesproken.

Met de deal is alles bij elkaar nog altijd bijna 16 miljard dollar gemoeid, circa 425 miljoen dollar minder dan oorspronkelijk was overeengekomen. Het compromis maakt een einde aan een periode van veel onderlinge verwijten. Zelfs de Franse overheid zag zich op een gegeven moment genoodzaakt om tussenbeide te komen. Ook speelden er al rechtszaken in de Verenigde Staten.

LVMH was onder meer boos dat Tiffany ondanks de coronacrisis nog wel dividend uitkeerde en bonussen uitdeelde aan het eigen management. Begin september kondigde het Franse bedrijf aan zich terug te trekken. Daarbij wees LVMH ook op dreigende importheffingen in de Verenigde Staten op Franse goederen, die het moeilijk zouden maken de eerder gestelde deadline te halen.

Tiffany verdacht LVMH er al direct van bewust het overnameproces te vertragen om zo een lagere prijs af te kunnen dwingen. Door Tiffany alsnog toe te voegen aan zijn luxeconglomeraat bewijst LVMH-baas Bernard Arnault zich opnieuw als spijkerharde onderhandelaar. De miljardair is al jaren een van de rijkste mensen ter wereld. Tiffany geeft hem opnieuw een beroemd merk, dat kan concurreren met Cartier-eigenaar Richemont.

Dat de partijen er alsnog zijn uitgekomen, werd waarschijnlijk vergemakkelijkt door de weer wat verbeterde marktomstandigheden. Kenners wijzen erop dat China, een land dat erg belangrijk is in de wereld van luxeproducten, de laatste tijd weer herstel laat zien na de coronadip eerder dit jaar. De nieuwe overnamedeal kan naar verwachting begin volgend jaar worden afgerond, slechts enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland.