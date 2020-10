Looptijdrente maakt hypotheken vergelijken lastiger

Even vergelijken op internet en je ziet snel wie de goedkoopste hypotheekrente heeft. Vaak denk je dat de goedkoopste ook de beste is. Dat klopt voor een deel, maar een hypotheek loopt dertig jaar.

De goedkoopste rente bij aanvang is niet automatische ook de goedkoopste rente over de hele looptijd. Op een hypotheek van 2 ton kan het verschil oplopen tot meer dan 10.000 euro.

Als er een hypotheek wordt afgesloten, is het rentetarief afhankelijk van hoeveel risico de geldverstrekker loopt. Staat de overheid garant, dan is het risico het laagst.

Maar is er geen sprake van garantie, dan is de rente steeds hoger naarmate je minder eigen geld inlegt. Bij een woning van 2 ton en een hypotheek van 2 ton betaal je tot wel een half procent hogere rente dan wanneer je maar de helft aan hypotheek in vergelijking met de woningwaarde nodig hebt. Bij een volledige hypotheek wordt door het aflossen het risico voor de bank steeds lager. Het zou logisch zijn als de rente vanzelf mee daalt.

Gelukkig passen steeds meer geldverstrekkers uit zichzelf de rente aan. Dit doen ze vol trots, maar ze zouden zich wat mij betreft mogen schamen omdat ze dit niet eerder hebben ingevoerd. Klanten hebben recht op een lagere rente. Het zou heel reëel zijn wanneer een bank de te veel betaalde rente met terugwerkende kracht terugstort.

Om de totale kostprijs over de gehele looptijd inzichtelijk te maken, is een paar jaar terug het begrip looptijdrente geïntroduceerd. Dat is een rekenmethodiek die rekening houdt met het aanpassen van de rente tijdens de looptijd. Zo wordt zichtbaar dat een bank die eerst niet de goedkoopste was, over heel de looptijd toch fors goedkoper kan zijn.

Er zijn nog steeds banken bij wie de rente wel omlaag kan, maar die het initiatief laten bij de consument. Het bewust mensen te veel laten betalen, vind ik een vorm van diefstal. Ik begrijp niet dat een toezichthouder als de Autoriteit Financiële Markten dat niet verbiedt.

Er zijn ook banken die in hun voorwaarden vooraf aangeven tijdens de rentevaste periode geen aanpassing aan de rente te doen. Dat is geen nette voorwaarde, maar dan weet je vooraf wel waar je aan toe bent. Het zou een wettelijke verplichting moeten zijn, als je weet dat het risico door aflossen daalt, je verplicht bent om de rente ook te laten dalen. Het zou logisch moeten zijn dat de looptijdrente de nieuwe marktstandaard wordt.

Verder moet je bij looptijdrente vooral kijken naar de eerste rentevaste periode. Soms zit het voordeel vooral in de laatste hypotheekperiode. Je weet nooit welke aanbieding de bank na het aflopen van de eerste rentevaste periode doet. Omdat mensen de rente vaak twintig of dertig jaar vastzetten is die periode lang genoeg om serieus te kijken naar het automatisch tussentijds aanpassen van de rente.

Ook zijn er banken die weinig risicoklassen hebben. Het duurt dan lang voordat de rente zakt. De grootste daling kun je het beste in de eerste helft van de looptijd behalen. Het grootste risico van een bank zit vooral in een hoge hypotheek in vergelijking met de woningwaarde. Het is logisch dat de rente dan het hardst daalt. Kijk dus niet alleen naar de rente bij aanvang, ook naar de rente tijdens de looptijd.

Volgende keer schrijft de auteur over “Renteafsplitsing een nieuwe manier van rente verlagen”. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl