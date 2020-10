Loonsverhoging voor ruim 20.000 loonwerkers

De ruim 20.000 loonwerkers in Nederland kunnen weer een loonsverhoging tegemoet zien, ondanks de coronacrisis. Vakbonden en werkgevers hebben een nieuwe eenjarige cao afgesproken voor deze mensen die actief zijn in de landbouw, bij bermwerkzaamheden en in infrastructurele projecten.

„In een onzekere tijd is het gelukt om werknemers in ieder geval zicht te geven op behoud van hun koopkracht”, laat onderhandelaar Peter de Jong van vakbond CNV weten. Per 1 januari volgend jaar gaan de lonen omhoog met 1 procent, en vervolgens per 1 juli 2021 met nog eens 0,5 procent. Ook zijn er nog nieuwe afspraken gemaakt over bijvoorbeeld geboorteverlof.

Het gaat om een onderhandelingsresultaat. De vakbonden moeten de voorstellen nog aan hun achterban voorleggen.