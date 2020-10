Loonsverhoging voor personeel IKEA in Nederland

De circa 6000 werknemers van IKEA in Nederland gaan er het komende jaar 3 procent in salaris op vooruit. Dat is vakbond FNV na cao-onderhandelingen overeengekomen met de meubelgigant.

Naast de loonsverhoging zijn werknemers en werkgevers het ook eens geworden over het vastzetten van de pensioenpremie. Ook hebben ze afspraken gemaakt over een betere balans tussen werk en privéleven.

IKEA boekte in Nederland het afgelopen boekjaar, dat tot augustus liep, een hogere omzet. Dat is opvallend, aangezien de winkels een tijdlang gesloten bleven als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. Volgens FNV is het dan ook terecht dat werknemers een hoger loon krijgen voor hun werk in „moeilijke, door corona veroorzaakte, omstandigheden”.

De achterban van de van FNV moet nog stemmen over het onderhandelingsresultaat. Dat kunnen ze tot volgende week vrijdag doen.