Loonsverhoging en bonus voor Akzo-personeel

Verfreus AkzoNobel stelt zijn medewerkers en die van de afgesplitste chemietak een loonsverhoging en een bonus in het vooruitzicht. Het bod werd maandag door Akzo gedaan. Het bedrijf zit momenteel met vakbonden om tafel om over een nieuwe cao te praten.

Vakbonden zeiden van meet af aan dat werknemers van de verfreus zouden moeten meeprofiteren van de opbrengsten van de verkoop van de divisie Specialty Chemicals. Dat onderdeel is voor ruim 10 miljard euro verkocht aan investeerder Carlyle. Daar profiteren vooral de aandeelhouders van. De overname moet nog worden afgerond.

Akzo wil de lonen per 1 juli met 2,5 procent verhogen. Een jaar later moet eenzelfde loonstap volgen. Medewerkers van het afgesplitste Specialy Chemicals krijgen er ieder twee keer 3 procent bij. Een eenmalige bonus van 2000 euro voor Akzo-personeel wordt in juli van dit jaar uitgekeerd. Wordt aan bepaalde doelstellingen voldaan dit jaar, dan volgt een extra bonus van 500 euro.

Het personeel van Specialty Chemicals krijgt in juli eenmalig een bonus van 2500 euro.