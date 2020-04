Loonkostenregeling voor werkgevers loopt op eerste dag al storm

Het UWV verwacht aan het einde van de eerste dag van het loket ruim 35.000 aanvragen te hebben ontvangen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Aan het einde van de middag stond de teller op 33.719 bedrijven die in verband met de coronacrisis een beroep doen op deze zogenoemde NOW-regeling.

Maandagochtend ging het loket open. Al snel stroomden tienduizenden aanvragen binnen. Maandag heeft het UWV al duizenden vragen van bedrijven telefonisch beantwoord.

Bedrijven die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis kunnen een aanvraag doen voor deze noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet hoopt er zo voor te zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk personeel in dienst houden. Het is een van de belangrijkste regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen om bedrijven door de coronacrisis te loodsen.

Uitvoeringsinstantie UWV wil de komende tijd dagelijks rond 15.00 uur een update te geven over het aantal bedrijven dat aanklopt. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak dit weekeinde over een mogelijk totaal van 100.000 werkgevers.

De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting en is een stuk ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Ook blijven bij de nieuwe regeling de WW-rechten van de werknemer intact.

Verschillende groepen hebben al aangegeven dat de NOW-regeling niet goed werkt. Zo vinden tuinders dat door naar jaaromzet te kijken bedrijven die veel omzet in één seizoen draaien worden benadeeld. Techbedrijven verwachten de hardste omzetklap pas na juni. Zogeheten scale-ups zijn bang in te storten omdat die bedrijven juist heel hard gegroeid zijn en niet veel vlees op de botten hebben.