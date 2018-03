„Loonkloof grootst bij Unilever”

De zogeheten loonkloof, het verschil in salaris tussen de hoogste baas en de gemiddelde werknemer, is in Nederland het grootst bij Unilever. Topman Paul Polman verdient 292 keer meer dan de gemiddelde werknemer bij het wasmiddelen- en voedingsconcern. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Het Financieele Dagblad.

Polman wordt op de voet gevolgd door Jean François van Boxmeer van bierbrouwer Heineken, wiens beloning 277 keer hoger ligt dan die van de gemiddelde werknemer.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de loonstijging van Nederlandse topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven in de pas loopt met de gemiddelde stijging voor medewerkers die onder een cao vallen. De totale beloning van 21 onderzochte ceo’s steeg vorig jaar met 1,8 procent ten opzichte van 2016. Gemiddeld verdienden zij afgerond 4,7 miljoen euro, tegen 4,6 miljoen een jaar eerder.

Nancy McKinstry van Wolters Kluwer voert de lijst aan, zij toucheerde 14,2 miljoen. Hekkensluiters zijn Kees van Dijkhuizen van ABN Amro en Paul van Riel van Fugro (beiden 0,7 miljoen).