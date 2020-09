Lonka: 1 miljard lekkernijen per jaar

Jaarlijks rollen er in de fabriek in Roosendaal 1 miljard snoepjes en chocolaatjes van de band; bij elkaar opgeteld 10 miljoen kilo. Lonka, bekend van noga en fudge karamel in de schappen van de supermarkt, viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. „Wij bieden een genietmomentje.”

De start van het zoetwarenbedrijf is in Breda. Daar worden in 1920 de eerste karamelblokjes en toffees geproduceerd. Tien jaar later volgt de opening van een tweede fabriek in het Belgische Essen, net over de grens. Daar worden al in het begin van de vorige eeuw per stuk verpakte toffees vervaardigd. Het assortiment is in de loop der jaren met tal van variaties uitgebreid.

Het zijn gouden tijden voor Lonka; het aantal werknemers klimt tot 165. Tijdens en na de oliecrisis in de jaren zeventig komt de klad erin en daalt het aantal personeelsleden gestaag. Op het dieptepunt werken er nog maar een vijftiental mensen.

In 1997 neemt de West-Brabantse familie De Bock Lonka over. In 2002 gaat de productie weer naar Nederland, nu naar Roosendaal. Daar verrijst een nieuwe fabriek.

Geïnvesteerd

Door de familie is volgens brand manager Iris Bommer veel geïnvesteerd: „Zij wist het bedrijf weer flink te laten groeien, onder meer door de overname van de merken Marandi (soft nougat) en Donkers (sinasnippers en fruitassorti).” In 2015 komt de onderneming in handen van de Zweedse zoetwarenmultinational Cloetta. „Er kwam onder andere veel kennis van chocola uit Scandinavië binnen Lonka. Bovendien is sinds die tijd de aandacht voor innovatie sterk toegenomen.”

Bij de fabriek, waar noga- en fudgeblokjes in een geautomatiseerd proces direct worden verpakt, werken momenteel circa 80 werknemers. Nog eens 10 medewerkers van het Cloetta kantoor Nederland in Oosterhout, werken deels voor het merk Lonka. Binnen het segment van fudge caramel en noga is Lonka marktleider in Nederland. In vrijwel iedere supermarkt in Nederland is het merk in de schappen te vinden. Bij Cloetta werken wereldwijd ongeveer 2600 mensen. Het internationale bedrijf heeft in totaal acht fabrieken.

De trend om steeds gezonder te eten en het caloriegebruik te verminderen, gaat de zoetwarenbranche niet onopgemerkt voorbij. „Op dit moment is het nog lastig om suiker te vervangen in onze producten, zonder dat het impact heeft op de goede, kwalitatieve smaak en textuur. Maar we houden de technologieën op dat gebied nauwlettend in de gaten. Wat we wel doen op dat vlak is de consument bewust maken van hoeveel één portie is, door calorievermeldingen toe te voegen op de verpakkingen. We geloven in de kracht van goed genieten en bieden met de Lonka lekkernijen kleine genietmomentjes, vaak gekoppeld aan het drinken van koffie of thee.”

Horeca

Lonka richt zich de komende periode op het vergroten van de omzet richting de horeca. „Het is ons doel binnen twee tot drie jaar bij 30 miljoen koffie- en theemomenten in de horeca een Lonka product te leveren. Dat is ruim het dubbele van nu.” Corona gaf even een dip in de opmars bij restaurants, maar de omzet trekt momenteel volgens Bommer weer aan. „In die sector hebben wij het voordeel dat we verpakte producten leveren. Dat vormt zeker nu een pluspunt met betrekking tot de hygiëne.”

Ze benadrukt de inzet van Cloetta op duurzaam verpakkingsmateriaal. „Zo bestaat nu al een groot deel van het assortiment uit 100 procent recyclebare verpakkingen. Voor 2030 hebben we als doel gesteld dat alle verpakkingen van gerecycled materiaal zullen zijn of volledig vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen.”

Omzet

Omzetcijfers op merkniveau worden niet prijsgegeven. De omzet van het aan de beurs van Stockholm genoteerde bedrijf bedroeg vorig jaar 6,5 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo’n 630 miljoen euro. Daarvan was 14 procent afkomstig uit Nederland. Dat is niet alleen afkomstig van Lonka, want Cloetta heeft in Nederland meerdere fabrieken waarin onder andere de merken Red Band, Venco en Sportlife worden vervaardigd.

Bedrijfsgegevens

Bedrijf/merk: Lonka

Waar: Roosendaal en Oosterhout

Sinds: 1920

Aantal medewerkers: circa 80

Omzet Cloetta NL: 88 miljoen

