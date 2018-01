Lonen blijven achter bij opmars economie

Werknemers merken in hun portemonnee vooralsnog weinig van het krachtige herstel van de Nederlandse economie. De stijging van de cao-lonen is afgelopen jaar achtergebleven. Van de overheid hoeven mensen ook nog niet veel te verwachten. De meeste werknemers houden door belastingwijzigingen nu per maand netto slechts een paar euro meer over.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de cao-lonen vorig jaar met gemiddeld 1,5 procent omhooggegaan. Dat is minder dan de stijging van 1,8 procent een jaar eerder.

„De toename van de lonen blijft te veel achter bij de economische groei”, zegt arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van vakbond FNV. De Nederlandse economie groeide afgelopen jaar volgens schattingen met meer dan 3 procent.

Jan Modaal houdt van zijn inkomen dit jaar maandelijks circa 7 euro meer over, zo heeft salarisstrookverwerker ADP uitgerekend. Lagere inkomens moeten zelfs iets inleveren. Mensen die tot 1500 euro bruto per maand verdienen, voornamelijk parttimers, krijgen netto zo’n 4 euro minder op hun rekening.

Daarmee is dit duidelijk „niet het meest enerverende jaar”, constateert algemeen directeur Martijn Brand van ADP Nederland over de gevolgen van overheidsmaatregelen voor de nettolonen. Dit komt volgens hem doordat Nederland in 2017 lang een demissionair kabinet had, waardoor er weinig grote veranderingen zijn doorgevoerd.

De meeste plannen van het nieuwe kabinet zijn naar verwachting pas volgend jaar op het loonstrookje terug te zien. Waarschijnlijk gaan de meeste Nederlanders er in 2019 wat meer op vooruit. Maar hoe dat precies uitpakt, is nog niet helemaal duidelijk. Ook gaat dan voor veel producten de btw omhoog.