Londense City start lobby om nieuwe regelgeving na brexit

Het bedrijfsleven in Londen is begonnen met een lobby om de regelgeving, waaraan financiële instellingen in de stad moeten voldoen, opnieuw in te richten. Belangenorganisatie International Regulatory Strategy Group, die wordt gesponsord door de Londense City, doet een oproep om de bestaande regels onder de loep te nemen.

Toezichthouders en andere instellingen moeten volgens de lobbyclub de macht krijgen „om van het Verenigd Koninkrijk een betere plek te maken voor zakendoen”. De lobbyisten willen dat er een expliciet mandaat komt dat de aantrekkelijkheid van Londen als financieel centrum moet bevorderen. Overigens benadrukte de Britse minister van Financiën Sajid Javid onlangs al dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit zich niet hoeft te houden aan de regelgeving in de Europese Unie.

De beleidsmakers van de EU waarschuwden eerder dat Groot-Brittannië zich ervan moet afzien de regels af te zwakken. Als dat wel gebeurt, kan de unie de financiële instellingen die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk toegang tot de interne markt weigeren.