Londen smetje op verder groene beursdag

De Europese effectenbeurzen zijn donderdag in hoger geëindigd. De beurs in Londen vormde een uitzondering door de politieke strubbelingen rond de brexit. In het algemeen waren beleggers juist optimistisch gestemd over de aankondiging dat de Verenigde Staten en China volgende maand weer in gesprek gaan om hun handelsoorlog te beëindigen. De Londense beurs sloot wel met verlies.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent in de plus op 569,10 punten. De MidKap won eveneens 1 procent tot 823,51 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,1 procent bij.

De Londense FTSE zakte 0,6 procent. Premier Boris Johnson leed in het Lagerhuis twee gevoelige nederlagen. Eerst werd een wet aangenomen die een no-dealbrexit moet voorkomen. Vervolgens kreeg hij ook geen steun voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden.

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd tussen China en de VS zaten op het Damrak in de lift. Chipmachinemaker ASML was met een plus van 5,1 procent de grootste stijger bij de hoofdfondsen en chiptoeleveranciers ASMI en Besi werden in de MidKap tot 2.4 procent hoger gezet. Verder deden staalconcern ArcelorMittal (plus 3,1 procent) en roestvrijstaalbedrijf Aperam (plus 4,5 procent) goede zaken.

ASR profiteerde van een adviesverhoging door Exane BNP Paribas. De verzekeraar kreeg er 4,7 procent bij. In de MidKap steeg PostNL 0,5 procent. De Autoriteit Consument & Markt geeft geen toestemming voor de voorgenomen fusie van de postbezorger met branchegenoot Sandd. De bedrijven wenden zich nu tot de politiek om alsnog toestemming te krijgen. TomTom daalde 0,3 procent. Het navigatiebedrijf kondigde aan te gaan testen met een zelfrijdende auto.

Danske Bank won 5,3 procent in Kopenhagen. De financiële topman van Commerzbank, Stephan Engels, wordt de nieuwe financieel directeur van de Deense bank. Equinor dikte 7,5 procent aan in Oslo. Het Noorse staatsolie- en gasconcern gaat voor 5 miljard dollar eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,1047 dollar waard, tegen 1,1026 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 57,55 dollar. Brentolie steeg 2,4 procent in prijs tot 62,18 dollar per vat.