Londen: keuze Unilever niet vanwege brexit

De keuze van Unilever om zijn enige hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen hangt niet samen met het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Dat liet de Britse overheid weten.

„Het besluit om een klein aantal werknemers te verplaatsen naar het hoofdkantoor in Nederland is onderdeel van een langetermijnherstructurering van het bedrijf en hangt niet samen met de brexit”, aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van Economische Zaken.

De afgelopen maanden hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk gelobbyd om het hoofdkantoor van het bedrijf binnen de eigen landsgrenzen te krijgen. De keuze voor Nederland kan worden beschouwd als een gevoelige klap voor de regering van premier Theresa May. Die probeert juist te laten zien dat Groot-Brittannië ook na de brexit nog een land is waar bedrijven graag in investeren.