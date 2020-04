Londen erkent beperkte vooruitgang in onderhandeling met EU

De Britse regering erkent dat deze week maar beperkte vooruitgang is geboekt om „de kloof tussen ons en de EU te overbruggen”, maar wil „constructief” verder praten. Een verontruste EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei eerder op de dag dat het Verenigd Koninkrijk de voortgang rond een aantal belangrijke onderwerpen vertraagt.

Beide partijen kijken volgens Londen „principieel verschillend” naar een aantal zaken. Over een vrijhandelsakkoord zijn beide partijen op veel gebieden „veelbelovend” nader tot elkaar gekomen, maar het aanbod van de EU rond goederen is volgens de Britten ongunstiger dan in andere handelsverdragen.

Dat geldt ook voor de eisen over een gelijk speelveld voor bedrijven, staat in een verklaring van de Britse regering. Die eist dat de EU een aantal van haar voorwaarden inslikt.

Wat betreft visserij blijft Londen bij het standpunt dat er pas voortgang mogelijk is als wordt erkend dat het Verenigd Koninkrijk zelf recht heeft om te beslissen over toegang tot zijn visgronden. De Britten stellen dat de EU de huidige visquota wil handhaven.

De Britse regering zegt zich evenwel te blijven inzetten voor een deal. „We kijken ernaar uit om constructief verder te onderhandelen in de volgende ronde die op 11 mei begint en naar het vinden van een omvattende oplossing die de politieke realiteit aan beide kanten weerspiegelt.”