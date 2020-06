Londen: definitief geen verlenging overgangsfase brexit

De Britse minister Michael Gove (Kabinetszaken) heeft aan de Europese Commissie „formeel bevestigd” dat Londen geen verlenging van de overgangsperiode voor de brexit vraagt. Hij heeft dat tegen vicevoorzitter Maroš Šefčovič gezegd tijdens online-overleg over de terugtrekking van de Britten uit de EU. Šefčovič zei de mededeling als een definitief nee tegen langere onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel te beschouwen. De Britten kunnen zich nog tot 1 juli bedenken, maar volgens de EU-commissaris kon de boodschap niet duidelijker zijn.

In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en Britten die in de EU wonen na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december dit jaar, en over de douanecontrole op goederen die vanuit het (Britse) Noord-Ierland het EU-land Ierland binnenkomen. Volgens Šefčovič moet er nu vaart achter worden gezet om al die afspraken voor 1 januari ook daadwerkelijk uit te voeren.

Ook moet nog verder worden gesproken over de wens van de commissie om een kantoor in het Noord-Ierse Belfast te openen. Van daaruit kan het dagelijks EU-bestuur dan toezien of de controles op goederen wel op de juiste manier plaatsvinden. Daar is Londen niet happig op maar volgens Šefčovič zal er wel een „bevredigende oplossing” voor komen.