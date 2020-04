Loket nieuwe werktijdverkorting maandag om 09.00 uur open

Werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen vanaf maandag 09.00 uur aankloppen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Dat meldt de uitvoeringsorganisatie, die tienduizenden aanvragen per dag verwacht.

Het UWV verwacht na een complete aanvraag binnen twee tot vier weken een voorschot te kunnen uitbetalen. „Vaak zal het zelfs sneller gaan,” zegt Fred Paling, voorzitter van de raad van bestuur. Het is wel belangrijk dat bedrijven de aanvraag „in één keer goed en volledig invullen”. Hiervoor zal het UWV een checklist publiceren met de informatie die werkgevers nodig hebben.

De noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting en is een stuk ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Ook blijven bij de nieuwe regeling de WW-rechten van de werknemer intact.

Deze week kondigde het kabinet aan dat het hoopte de regeling op maandag 6 april open te stellen, maar dit soort zaken zijn normaal gesproken nooit zo snel geregeld. Het was dan ook nog even de vraag of het zou lukken om het loket maandag al te openen.

Het kabinet kondigde de NOW-regeling half maart aan als onderdeel van een groot pakket om ondernemers en werknemers te helpen in de coronacrisis. In de weken daarvoor hadden tienduizenden bedrijven werktijdverkorting aangevraagd.