Lokale media zwaar onder druk door coronacrisis

De lokale nieuwsmedia zitten in zwaar weer. De advertentie-inkomsten waar ze volledig van afhankelijk zijn, worden soms meer dan gehalveerd. Uitgevers knokken voor hun voortbestaan door te snijden in de kosten en gemeenten of lezers om financiële steun te vragen. „Er zullen bladen omvallen, alleen de marktleiders blijven over.”

Ook BrugMedia in Kampen ondervindt de gevolgen van de crisis, bevestigt commercieel directeur en mede-eigenaar Johan van der Kolk. De uitgever van weekblad De Brug dat verschijnt in Kampen, IJsselmuiden en omgeving – met daarnaast uitgaven in Zwolle, Zwartewaterland, Zeewolde, Dronten, Heerde, Epe en Hattem – stelt dat zijn kranten tot medio maart normaal draaiden. Zeker in vergelijking met andere lokale bladen die het lastig hadden.

„Als we kijken naar de advertenties hebben huis-aan-huis-bladen te maken met een krimpmarkt”, geeft Van der Kolk toe. „Maar onze uitgaven voorzien in een behoefte. Als een bezorger een straat overslaat, staat de telefoon roodgloeiend.”

BrugMedia wordt geconfronteerd met een forse inkomstenderving. „De omzet daalde plotseling met 40 tot 50 procent. Ondernemers werden zwaar getroffen en trokken hun advertenties, vaak ondanks bestaande contracten, terug. Heel vervelend voor ons, maar ik heb er begrip voor. Bedrijven snijden in hun uitgaven om overeind te blijven.”

Johan van der Kolk van Brug Media in Kampen. beeld Brug Media

Nood

Dat deed Van der Kolk zelf ook. Om te besparen op de druk- en verspreidingskosten heeft BrugMedia in haar uitgaven paginagroot uitgelegd dat de nood zo hoog is dat men overweegt kranten eens per twee weken te laten verschijnen. „Om dat te voorkomen, hebben we gemeenten gevraagd tegen een marktconform tarief extra pagina’s te kopen. Zo kunnen ze in crisistijd de inwoners extra goed informeren én de toekomst van de lokale nieuwsvoorziening borgen. Kampen, Zeewolde en Zwartewaterland hebben daar gehoor aan gegeven, andere gemeenten volgen. Alleen Zwolle laat het afweten.”

De uitgever doet er alles aan om de werkgelegenheid van de pakweg 25 mensen in vaste dienst te waarborgen. „Wel maken we nu helaas minder gebruik van freelancers.” De lokale media krijgen steun van minister Slob die voor huis-aan-huis-bladen en lokale omroepen eenmalig 11 miljoen euro beschikbaar stelde. „Daar zijn we blij mee, maar het helpt alleen op korte termijn.”

Daarnaast ,hoe pijnlijk ook, zijn er extra inkomsten door de forse toename van het aantal rouwadvertenties. „Anders hebben we twee pagina’s met familieberichten, deze week negen.”

Van der Kolk bereidt zich voor op een financieel zwaar jaar. „In het voorjaar hebben we door het tuinseizoen en moeder- en vaderdag altijd een grote omzet. Die missen we nu grotendeels.

De inkomsten in de zomermaanden zijn altijd matig, dus hebben we alleen juni en de periode na september om omzet te maken. We zijn een gezond bedrijf. De afgelopen jaren hebben we winst gemaakt en een zuinig beleid gevoerd, zodat we over reserves beschikken. We proberen deze periode door te komen en de schade te beperken. Als de situatie zich na de zomer min of meer normaliseert, redden we het wel.”

Goeree-Overflakkee

Eilanden Nieuws verschijnt al sinds 1928 op Goeree-Overflakkee. Dinsdags op ongeveer 23.600 adressen, daarnaast ontvangen vrijdag zo’n 5.200 eilanders een abonnee-editie. „Tot maart ging het prima, de omzetten waren conform de verwachtingen”, zegt directeur Ab van der Veer. „Daarna ging het mis, veel advertenties werden ingetrokken. Bovendien koppelen we bepaalde evenementen aan een aparte bijlage. De uitgave rond de Open Huizen Route eind maart kwam nog wel uit, maar met veel minder advertenties dan gepland.”

Volgens Van der Veer liep zijn krant in maart zo’n 30 procent aan inkomsten mis. „Van april tot juni verwachten we een min van veertig tot vijftig procent. Ook al omdat de komende maanden alle evenementen worden geschrapt.”

Ab van der Veer van Eilandennieuws. beeld Eilandennieuws

Om kosten te besparen, zijn de huis aan huis krant en de abonnee-editie tijdelijk samengevoegd. In een speciaal artikel werd uitgelegd waarom de uitgever tot dit voor abonnees minder prettige besluit kwam. „Freelancers blijven we zoveel mogelijk inzetten. We waarderen hun werk enorm.”

Een welkome steun was het recente besluit van gemeente Goeree-Overflakkee om zes weken lang twee extra pagina’s af te nemen. „Dat zorgt voor extra omzet, we hopen dat dit wordt voortgezet. Ook het ‘potje van Slob’ is een steuntje in de rug. We krijgen eenmalig 66 cent per krant, ruim 15.000 euro. Daarnaast worden de loonkosten gedeeltelijk vergoed door het Rijk.”

Maatschappelijk

In deze tijd probeert Eilanden Nieuws haar rol als maatschappelijk betrokken medium te accentueren. „We bieden de mogelijkheid jarigen met een foto en een tekstje gratis te feliciteren. Dat zorgde afgelopen week voor negen extra pagina’s. Daarnaast geven we ondernemers ruimte om hun acties te promoten.”

Van der Veer hoopt dat de markt zich na de zomer herstelt. „De eerste maanden komen we wel door, maar ook na de zomervakantie houden we rekening met een mogelijke omzetdaling van 20 tot 30 procent. Misschien valt het mee, want we hebben veel trouwe adverteerders. Een aankomende vacature vervullen we nu even niet. Daarnaast gaan we actief abonnees werven voor onze betaalde editie. We vertrouwen erop dat lezers het belang van goede lokale journalistiek inzien.”

Kwaliteit

Kwaliteit is daarbij volgens Johan van der Kolk, tevens bestuurder van brancheorganisatie Nederlandse Nieuwsblad Pers, het sleutelwoord. „Redacteuren zijn de belangrijkste verkopers van de krant. Als zij goede kranten maken, komen de adverteerders vanzelf. Dat ligt anders bij een blad dat naast de advertenties zich beperkt tot het overnemen van persberichten. Daarnaast moeten uitgevers zich realiseren dat er in een regio in de toekomst maar ruimte is voor één blad en niet voor twee of drie. Als je als krant een aandeel hebt van pakweg 30 procent en er komt een crisis, dan blijft er weinig over. Maar een goed huis-aan-huis blad, in combinatie met een goede website en bijbehorende social media, heeft zeker toekomst. Juist nu vragen lezers betrouwbare informatie.”