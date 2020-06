Lokale FNV-afdeling start petitie om Tata Steel IJmuiden

De lokale afdeling van FNV in de IJmond is een petitie gestart ter ondersteuning van de actievoerende werknemers en vakbonden bij Tata Steel. Ze hoopt dat omwonenden en sympathisanten van de staalfabriek in IJmuiden hun steun uitspreken voor de werknemers.

Als er voldoende handtekeningen onder het document staan, zal de petitie aangeboden worden aan politiek Den Haag. Dat zou ofwel bij minister van Economische Zaken Eric Wiebes kunnen zijn, ofwel aan de leden van de Tweede Kamer.

Bij Tata Steel is het al tijden onrustig vanwege een reorganisatieplan voor de locatie in IJmuiden. Werknemers staken uit onvrede met de plannen, die mogelijk duizenden banen kosten. Ook het vertrek van vestigingsdirecteur Theo Henrar, die pal stond voor de Nederlandse belangen, viel slecht bij het personeel. Vorige week werd op verschillende afdelingen gestaakt.

FNV IJmond spreekt in de begeleidende tekst bij de petitie zijn vrees uit voor het banenverlies. „Ongetwijfeld ook iemand uit uw familie, vrienden of kennissenkring”, aldus de bondsafdeling. „Daarnaast zal ook de werkgelegenheid in de gehele regio, waar zo’n 35.000 arbeidsplaatsen direct of indirect verbonden zijn met het staalbedrijf, een klap krijgen en zullen er banen komen te vervallen.”