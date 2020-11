Lokale aandeelhouders niet meer verplicht in VAE

Buitenlandse bedrijven die zich vestigen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hoeven niet meer verplicht lokale aandeelhouders te hebben, melden lokale media in Abu Dhabi die zich baseren op uitspraken van de president. De VAE willen hiermee aantrekkelijker worden voor investeerders. Het land heeft veel last van de lage olieprijzen door de pandemie.

Nu moeten bedrijven nog voor minimaal 51 procent in handen zijn van inwoners van de VAE. Ook moet de meerderheid van de directie en de voorzitter uit dat land afkomstig zijn. De nieuwe regels gaan per 1 december in, meldt de krant Gulf News. Het zijn de laatste in een reeks wetswijzigingen om economische activiteit in de VAE te stimuleren.

In de VAE vormen buitenlanders 80 procent van de bevolking. De versoepeling van de regels moet de kosten van bedrijven verminderen en buitenlandse ondernemers aantrekken. De afgelopen jaren zijn daarvoor ook al steeds meer zogeheten ‘vrije economische zones’ in Dubai en andere emiraten ontwikkeld om aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse bedrijven. Daar mochten de bedrijven wel al volledig in buitenlandse handen blijven en werden ook allerlei belastingvrijstellingen verstrekt aan ondernemingen en investeerders.