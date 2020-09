Lockdown zorgde voor minder verbruik elektriciteit

Het verbruik van elektriciteit in Nederland is in het tweede kwartaal met 7 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hangt die daling samen met lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Daardoor was de economische activiteit veel lager, dus hadden bedrijven minder energie nodig.

De productie van de elektriciteit daalde in het tweede kwartaal ook, maar minder dan het verbruik. Hier ging het om een afname van 200 miljoen kilowattuur, oftewel 1 procent op jaarbasis.

Vooral de elektriciteitsproductie met steenkool daalde hard, met een afname van 63 procent op jaarbasis. Andere brandstoffen waren in het tweede kwartaal voordeliger. Zo zakte de prijs van aardgas op de wereldmarkt en zijn CO2-emissierechten duurder geworden. Juist steenkool is een erg vervuilende energiedrager.

Hernieuwbare energiebronnen waren juist goed voor 39 procent meer opgewekte elektriciteit. Dat kwam door gunstige weersomstandigheden, met veel zon en wind. Daarnaast zijn er sinds dezelfde periode vorig jaar ook meer zonnepanelen geïnstalleerd.