‘Lockdown kost Duitse toeristenindustrie al 24 miljard euro’

De lockdown in Duitsland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen heeft de toeristenindustrie in het land in maart en april bij elkaar zo’n 24 miljard euro gekost. Dat berekende de Duitse sectorbranchevereniging DTV. De voorzitter van de vereniging Reinhard Meyer riep op tot onmiddellijke staatssteun voor de kleinste bedrijven in de branche.

Meyer zei een geleidelijke terugkeer naar een normale situatie te verwachten. Hij voegde eraan toe dat een hervatting van uitjes op zijn vroegst in de nazomer mogelijk zou zijn. Daarbij zouden dan strikte regels gelden die nodig zijn om te voorkomen dat de binnenlandse stranden overvol raken.

„We moeten heel gedisciplineerd zijn”, zei hij tegen mediabedrijf RND. Meyer waarschuwde ook dat als vakantiegangers niet gedisciplineerd zouden zijn als het toerisme weer op stoom komt, dit de toekomst van de sector in gevaar zou kunnen brengen.